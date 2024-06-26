Ege’de kendine hayran bırakan bir cennet köşesi! Ziyaretçisi eksik olmuyor

Aydın'ın Bozdoğan ilçesindeki Arapapıştı Kanyonu, turkuaz rengi suyu, dimdik yamaçları, tarihi kalıntıları ve kıvrımları ile görenleri kendine hayran bırakıyor.

Ege'nin saklı cenneti olarak bilinen Arapapıştı Kanyonu; milyonlarca yıllık jeolojik hareketlerin ve Akçay Nehri'nin yıllar içerisinde aşındırmasıyla oluştu. Kanyon, doğal güzelliğinin yanı sıra tarihi kalıntılarıyla da Ege'nin saklı cenneti. Baharda tekne turlarının başlamasıyla kanyonun ziyaretçisi hiç eksik olmuyor.

6 kilometre uzunluğunda 380 metre yüksekliğindeki kanyonda tekneyle yolculuk yaklaşık 2 saat sürüyor. Kanyon'da; antik kent kalıntıları, kayaların içine gizlenmiş tapınak, yaklaşık 2 bin 500 yıllık bir kaya mezarı bulunuyor. Arkaik döneme tarihlenen bu gizemli kaya mezarı, barajın su seviyesi yükseldiğinde sular altında kalıyor. 2016'da tekne turları ile turizme açılan Arapapıştı Kanyonu'na olan ilgi her geçen yıl artıyor.

DÜNYANIN SEKİZİNCİ HARİKASI

Kanyonu görmek ve tekne turlarına katılmak için yurt dışından ve Türkiye'nin dört bir yanından ziyaretçi ağırladıklarını ifade eden Gezi Teknesi Kaptanlarından Ümit Aysal: "Kemer Barajı, Aydin ili Bozdoğan ilçesi sınırları içinde, Akçay üzerinde sulama, taşkın kontrolü ve enerji üretimi amacıyla 1954-1958 yılları arasında inşa edilmiş, 25 Eylül 1958'de hizmete girmiştir. Kemer Barajı'nı besleyen Akçay'ın yıllar içerisinde aşındırmasıyla oluşan Arapapıştı Kanyonu 380 metre yüksekliği, 6 kilometre uzunluğu ile benzersiz bir doğayı barındırmaktadır. Aydın, Muğla, Denizli il sınırlarının kesişim noktasından başlayan Arapapıştı Kanyonu kimi yerlerde genişliği 12 metreye düşen kanallar şeklinde kıvrılarak devam eder. Doğal oluşumları bünyesinde barındırmasının yanı sıra antik dönemden kalma şehir kalıntıları ile de tarih ve doğanın birleştiği nadir alanlardandır. Kemer Barajı'nda alabalık, sazan ve yayın balığı bulunmaktadır. Çevrede bulunan çok sayıda restoranda bu lezzetler gelen müşterilere sunulurken köy pazarında ise bölgede yetişen ürünler satılmaktadır.

Ayrıca baraj çevresinde yaşayan karabatak, gri balıkçıl, akbalıkçıl, kızıl şahin, dağ keçisi, porsuk, kaya güvercini, domuz ve tilki gibi hayvanlar bölgenin ekosisteminde önemli rol oynamaktadır. Kemer Barajı'nın bulunduğu Akçay Vadisi'nde dağcılık, kaya tırmanma alanı, doğa yürüyüşleri ve piknik yapılabilecek doğal alanlar bulunmaktadır. Barajda Akçay'ın oluşturduğu yan yana altı adet olan ve "Sıra inler" olarak anılan mağaralar mevcuttur. Su seviyesi düştüğünde içlerine tekne ile girilebilmektedir. Kemer Barajı yakınlarında Roma ve Bizans dönemlerine tarihlenen kalıntılar da mevcuttur. Akçay Vadisi'nde iki göl arasında bulunan Arapapıştı Kanyonu, antik dönemden beri insanların saklanmak ve dini bir hayat yaşamak amacıyla kullandıkları yerlerden biri olmuştur. Kanyonun yamacında daha önce hiçbir gezginin bahsetmediği ve yaklaşık 2 bin 500 yıllık gizemli bir kaya mezarı vardır. Pers yapımı olduğu tahmin edilen kaya mezarının yönetici ya da general konumunda önemi olan bir şahıs için yapıldığını düşünülmektedir. Antik dönemde, Karia sınırlarında kalan Nazilli yakınlarında Luvilerin yerleştiği bilinmektedir. Pers egemenliği sırasında bütün Batı Anadolu gibi bu yörede Sard Satraplığı'na bağlı bulunuyordu. Arkaik döneme (M.Ö. yaklaşık 6. yy.) tarihlenen kaya mezarının barajın su seviyesi yükseldiği zaman kaya mezarı sular altında kalmaktadır. "Arapapıştı Kanyonu Ekoturizm Projesi" ile dünyanın 8. harikası olarak gördüğümüz Kemer Barajı güzelliklerini halkımızla buluşturmaya devam ediyoruz" dedi.

"HERKESE DE TAVSİYE EDİYORUZ"

Kanyonu görmek ve tekne turlarına katılmak için Kocaeli'den geldiklerini ifade eden Pelin ve Selçuk Girgin çifti, "Bu güzellikleri görmek ve doğayı yaşamak için geldik. Ülkemizin böyle güzelliklerini görmek gerekiyor. " dedi.