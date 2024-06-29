CHP’li milletvekiline kadınlardan protesto

CHP Aydın Kadın Kolları İl Kongresi'nde CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, ilçe yönetimine müdahale ettiği gerekçesiyle CHP Didim Kadın Kolları üyeleri tarafından protesto edildi. CHP'li kadınların 'Didim'den elinizi çekin' diyerek tepki gösterdiği CHP'li Yıldız ise protestocu kadınları azarladı. CHP Aydın İl Kadın Kolları Başkanlığı'nın seçimli olağan kongresine, Didim'den gelen bazı kadın üyelerin Milletvekili Hüseyin Yıldız'a yönelik protestosu damga vurdu. CHP'li kadınlar, kürsüde konuşma yaptığı sırada Milletvekili Yıldız'a, "Kendi istediğin kadınları yönetime aldırıyorsun Seni Didim'de istemiyoruz. Didim'den elinizi çekin" diyerek tepki gösterdi.

CHP'li kadınlar, vekil Yıldız'a, "Didim'den elinizi çekin" diyerek tepki gösterdi.

'SAYGISIZLIK YAPMAYIN'

Protesto karşısında soğuk duş yaşayan Yıldız, "Saygısızlık yapmayın. Oturun yerinize" diyerek protestocuları azarladı. Yıldız, "Yıllardan beri siyaset yapıyorum. Hüseyin Yıldız olarak hiçbir zaman kongrenize müdahale ettim mi? Didim'e de etmiyorum. Hiçbir zaman il ve ilçe kadın kollarının kongrelerine müdahale etmedim. Konuşursam birileri burada oturamaz" dedi. Yıldız'ın konuşması sırasında protestocu kadınlar, 'Konuşma, konuşma, konuşma' diye tempo tutarak tepkilerini ortaya koydu. Yıldız'a yönelik tepkinin ardından salonu terk eden CHP'li kadınlardan Ayşe Nursel Gönül, "Hüseyin Yıldız'ı istemiyoruz. Didim örgütünden elini çekmesini istiyoruz" diyerek CHP Didim Kadın Kolları yönetimine, CHP milletvekili Hüseyin Yıldız'ın dayatması ile girdiğini iddia ettikleri Gülru Uzman'ın listeden çıkarılmasını istediklerini ifade etti.