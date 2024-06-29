Fahiş kira artışları Aydın’da okul kapattırdı

Türkiye genelinde olduğu gibi Aydın'da da ciddi artış gösteren işyeri ve konut kiraları, hayatı olumsuz etkiliyor. Kentteki çok sayıda işyeri son yıllarda kira artışları nedeniyle ya kepenk kapatmak ya da faaliyetlerini durdurmak zorunda kaldı. Bunlardan biri de Aydın'da yaklaşık 9 yıl sağlık ve havacılık alanında hizmet veren Kocatürk Havacılık ve Anadolu Sağlık Meslek Lisesi oldu. Her yıl onlarca öğrencinin mezun olduğu okul, aşırı kira artışından dolayı eğitim hayatını sonlandırdı. Okul Müdürü Sadettin Yabaş, "Hizmet verdiğimiz bina bir başkasına satılınca, kira bedelimiz yaklaşık yüzde 300 arttı. Hal böyle olunca hizmet veremez duruma geldik ve okulumuzda eğitim öğretim faaliyetleri sona erdi" diye konuştu.