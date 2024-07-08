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Haberler Aydın Sevgilileri ölüm ayırdı

Sevgilileri ölüm ayırdı

Aydın'ın Efeler ilçesinde sevgilisiyle birlikte alkol alırken balkondan düşerek ağır yaralanan Erdal Karakaş (43) 5 gündür verdiği yaşam savaşını kaybetti. Karakaş'ın sevgilisi hafif şekilde yaralandı.

KAZIM YÖRÜKCE
Sevgilileri ölüm ayırdı
Olay, 1 Temmuz'da Doğanköy mahallesinde meydana geldi. Gece saatlerinde balkonda alkol alarak sohbet eden Erdal Karakaş ile sevgilisi E.A (42) bilinmeyen bir nedenle dengelerini kaybederek 2 metre yüksekten yere düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karakaş ile E.A. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan ve 5gündür yaşam savaşı veren Erdal Karakaş, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ailesi, Karakaş'ın organlarını bağışlama kararı aldığı öğrenilirken hafif yaralı olan E.A'nın ise tedavisinin ardından taburcu edildiği bildirildi. Jandarma tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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