Yastığın içinde buldu! Değeri 80 bin lira

Aydın'ın Karacasu ilçesinde yorgancı Ahmet Küçükkonuklar, yastık içinde unutulan 80 bin lira değerindeki altınları bularak sahibine teslim etti. Karacasu'da 1974 yılından bu yana yorgancılık mesleğini yaşatan Ahmet Küçükkonuklar yastık ve yorgan içlerinde biriktirmek amacıyla konulan ancak zamanla unutulan altın ve paralar buluyor. Bugüne kadar bulduğu altın ve paraları sahiplerine teslim eden Küçükkonuklar, kendisine yastık yapılması için getirilen pamuk çuvalının içinde mendile sarılı şekilde değeri 80 bin lira olan iki altın buldu.

Küçükkonuklar, pamuktan yaptığı yastıklarla birlikte unutulan altınları sahibi Selahattin İpbaş'a teslim etti. İpbaş, "Zamanında bunları dokumacılık ve tütün yaparak kazandığımız paradan aldık. Hiç aklıma gelmezdi böyle bir şey" diyerek altınlarını bulan yorgancıya teşekkür etti.

"İNSANLIK GÖREVİMİZ"

Yorgancı Ahmet Küçükkonuklar (66) ise, "Eskiden bankalar bu şekilde olmadığı için annelerimiz, ninelerimiz altınları, bilezikleri ya da paraları yatak ve yastıkları açıp pamukların arasına koyarlardı. Orada muhafaza ediyorlardı. Tabi bizim buraya gelince pamuğu kabartmak için hallaç makinasına atarken çuvalı açtığımızda bu tür değerli eşyalarla karşılaşabiliyoruz. Bu kez de altınları bulduk. Daha önce de birkaç kere rastladık. Onları da teslim ettik. İnsanlık görevimizi yerine getirdim" dedi.