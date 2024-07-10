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Haberler Aydın Akaryakıt istasyonunu kurşunlayan saldırgan yakalandı

Akaryakıt istasyonunu kurşunlayan saldırgan yakalandı

Aydın'da geçtiğimiz günlerde akaryakıt istasyonuna motosikletli bir şahıs tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Olay sonrası yapılan incelemenin ardından 19 yaşındaki şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İHA
Akaryakıt istasyonunu kurşunlayan saldırgan yakalandı

Aydın'da Efeler Mahallesi İzmir Bulvarı Dr. Serkan Kurnaz Caddesi üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda 6 Temmuz Cumartesi günü öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akaryakıt istasyonu kimliği belirsiz motosikletli bir şahıs tarafından kurşunlandı. Tabancayla benzin istasyonuna 5 el ateş açan şahıs, olay yerinden hızla uzaklaştı. Kurşunlardan biri akaryakıt istasyonu sahibinin odanın camına isabet ederken olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Akaryakıt istasyonu çalışanları durumu ve müşteriler büyük korku yaşarken, olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri yönlendirildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri akaryakıt istasyonunda olay yeri inceleme çalışması gerçekleştirildi.

TABANCA İLE BİRLİKTE YAKALANDI

Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde silahlı saldırı olayının şüphelisi E.Ö. (19) tabanca ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. E.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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