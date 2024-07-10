Yaşlı adamın evinden 6 kamyon çöp çıkarıldı

Aydın'ın Nazilli ilçesindeki Yeni Mahalle'de İrfan Sezer'e (72) ait evden, kötü kokular geldiği ihbarı üzerine Nazilli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi. Alınan izinlerin ardından evde yapılan çalışmada 6 kamyon çöp çıkarıldı. Çöplerin çıkarılmasının ardından ev ilaçlanarak temizlendi. Söz konusu evden daha önce de 2 kez çöplerin çıkartılıp, temizlendiği bildirildi.

BURSA'DA DA ÇÖP EV VAKASI

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Teferrüç Mahallesi'nde çöp eve dönüştürülen daire belediye ekiplerince temizlendi.Yıldırım Belediyesi, çöp yığınına dönen evi temizleyerek dezenfekte etti. Yıldırım Belediyesi ekipleri, Teferrüç Mahallesi 2. Menekşe Caddesi sakinlerinin talebi üzerine savcılık kararıyla insan sağlığını tehlikeye atan çöp evi temizlemek üzere harekete geçti. Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü, Yıldırım Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Ekipleri, Yıldırım Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Ekipleri ve Yıldırım Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'nün ortak çalışması sonucunda neredeyse kullanılamaz hale gelen evden 4 kamyon çöp çıkartılırken, ekipler temizlenen evi dezenfekte etti.