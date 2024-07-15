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Haberler Aydın Aydın'da kağıt fabrikasındaki yangın söndürülemiyor! Alevler 100 bin metrekare alana yayıldı

Aydın'da kağıt fabrikasındaki yangın söndürülemiyor! Alevler 100 bin metrekare alana yayıldı

Aydın'ın Söke ilçesinde cuma günü bir kağı fabrikasında çıkan yangın hala söndürülemedi. Maddi hasarın oldukça büyük olduğu yangında ekiplerin söndürme mücadelesi sürüyor. Bölgede bulunan fabrikalar yangının kendi iş yerlerine sıçramaması için fabrikaların çatılarına su sıkarak tedbir alıyor.

İHA
Aydın’da kağıt fabrikasındaki yangın söndürülemiyor! Alevler 100 bin metrekare alana yayıldı

Aydın Söke'de bulunan kağıt fabrikasındaki yangında her geçen saat facianın boyutu artıyor. İlk gün kontrol altına alınan ancak rüzgarın etkisiyle yeniden kontrolden çıkan alevler fabrikanın her yerini sardı. Rüzgarın etkisi ile yaklaşık 100 bin metrekare alana yayılan yangını söndürmek için ülkenin dört bir yanından gelen ekiplerin mücadelesi devam ederken giderek şiddetini arttıran yangında maddi hasarın da oldukça büyük olduğu öğrenildi. Bu arada Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikalar yangının kendi iş yerlerine sıçramaması için sürekli fabrikaların çatılarına su sıkarak tedbir almaya çalışıyor.

Atık kağıtların depolandığı açık alanda başlayan yangın bugün çıkan hortumla ikinci depolama alanına sıçradı. Gündüzleri karadan ve havadan devam eden söndürme çalışmaları gece kara araçları ile sürdürülüyor. İtfaiye ekiplerinin su sıktığı yangın bölesinde iş makineleri ise ham madde olarak kullanılan atık kağıtları alevlerden uzaklaştırmaya çalışıyor.

Aydın Büyükşehir İtfaiye Dairesi ekipleri, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'nün söndürme ekipleri ile Aydın'daki çeşitli resmi kurumların ve özel firmaların tanker ve iş makinelerinin yanı sıra söndürme çalışmalarına destek vermek içim 23 ilden gelen ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Yangının başladığı andan itibaren AFAD başta olmak üzere ilgili tüm kurumların görev yaptığı yangın bölgesinde şu an itibariyle 54 iş makinası, 80 itfaiye ve arazöz ile 290 personelin alevlerle mücadelesinin devam ettiği belirtildi.

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