Aydın’da 2 noktada yangın çıktı

İlk yangın Efeler ilçesi Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Tesisleri alt bölgesinde kuru otların tutuşması sonucu yangın çıktı. Rüzgar nedeniyle bir anda büyüyen alevler geniş bir alana yayıldı. Yangına orman işçilerinin de desteğiyle itfaiye ekipleri karadan, Aydın Filo Komutanlığı ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı helikopterlerle de havadan müdahale edildi.

Aytepe mevkiindeki yerleşim yerlerini tehdit eden alevlere bölgedeki vatandaşlar da müdahale ederken, jandarma ve emniyete bağlı TOMA ve belediyelerin iş makineleri de söndürme çalışması gerçekleştirdi. Jandarma sosyal tesislerine kadar ulaşan alevlere müdahale eden 19 er dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin hızlı ve yoğun mücadelesi sonunda yangın yaklaşık 2 saatte kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

NAZİLLİ DE ALEVLERE TESLİM OLDU

Diğer yangın Nazilli'nin Dereağzı bölgesinde meydana geldi. Makilik ve zeytinlik alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü. Alevleri gören vatandaşların ihbarıyla yangın bölgesine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Jandarma, yangın bölgesinde güvenlik önlemi alarak karayolunu gidiş ve geliş olmak üzere kapattı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Nazilli Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri ve su tankerleri de müdahaleye katıldı. Havadan 7 uçak, 3 helikopter, karadan da 7 arazöz ile kısa sürede müdahale edilen yangın, kontrol altına alındı. Bölgelerde soğutma çalışmaları sürüyor.