Vahşice öldürülen Yağmur unutulmadı

AYDIN'IN Didim ilçesinde komşusu tarafından çok sayıda bıçak darbesiyle katledilen Yağmur Tayhan, ölümünün 3. yıldönümünde anıldı. Yağmur Tayhan yakınlarının Cumhuriyet Mahallesi'ndeki düğününe gitti. Dönüş yolunda, 16 yaşındaki Yağmur Tayhan, bir yere uğrayacağını söyleyip, ailesinden ayrıldı. Yağmur'a ulaşamayan ailesi polise başvurdu. Olaydan 2 gün sonra boş bir arazide Yağmur Tayhan'ın cansız bedeni bulundu.

KADINLARDAN TEPKİ YAĞDI

VAHŞİ şekilde katledilen Tayhan, ölüm yıldönümünde unutulmadı. Yağmur ve öldürülen tüm kadınlar için anma etkinliği düzenlendi. Etkinlikte Yağmur'un cansız bedeninin bulunduğu alana pankartlar asıldı. Yağmur'un öldürülmesine tepki gösteren kadınlar, kadın cinayetlerinin son bulmasını istedi.