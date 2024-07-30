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Haberler Aydın Bipolar hastası kadın kendini asarak intihar etti! Son videosunda veda etti

Bipolar hastası kadın kendini asarak intihar etti! Son videosunda veda etti

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen olayda bipolar hastası olduğu iddia edilen 43 yaşındaki kadın, apartmanın zemin katında çarşafla asılı halde ölü olarak bulundu.

İHA
Bipolar hastası kadın kendini asarak intihar etti! Son videosunda veda etti

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yaşayan 43 yaşındaki Özlem Duman, iddiaya göre bir süredir bipolar hastasıydı. Daha önce de birkaç kere intihar teşebbüsünde bulunan kadın, geçtiğimiz günlerde Değirmendere Mahallesi'nde bir apartmanın zemin katında saat 15.30 sıralarında yanında getirdiği çarşafla kendini astı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Özlem Duman'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Kadının intihar etmeden birkaç gün önce sosyal medya hesaplarından video yayınladığı öğrenildi.

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