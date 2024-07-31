Motosiklet kazaları iki genci hayattan kopardı

MOTOSİKLET kazaları can almaya devam ediyor. Muğla ve Aydın'da meydana gelen iki ayrı motosiklet kazasında 2 genç yaşamını yitirdi. Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Kaza, Fethiye ilçesi Patlangıç Mahallesi Şehit Fethi Bey Caddesi'nde meydana geldi. Asım Bulut Ertürk (15) idaresindeki motosiklet, S.Y. yönetimindeki otomobille çarpıştı. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekibi, Ertürk'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza yerine gelen babasının feryatları yürek dağladı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

YABAN DOMUZU SONU OLDU

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen kazada ise Mertcan Baydemir (20) idaresindeki motosiklet, aniden yola çıkan yaban domuzuna çarptı. Baydemir hayatını kaybetti, motosikletteki 2 kişi de ağır yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.