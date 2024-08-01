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Haberler Aydın

Didim sahillerinde korkunç manzara

KAZIM YÖRÜKCE
Didim sahillerinde korkunç manzara
AYDIN'IN Didim ilçesinde yüzlerce ölü balık dalgaların esintisiyle sahile vururken, ölü balıkların açıklardaki üretim çiftliklerinde yetiştirilen balıklar olduğu ortaya çıktı. Didim'in Mavişehir Mahallesi Sedef koyunda mahalle sakinleri sahildeki korkunç manzara ile şoka uğradı. Sedef koyu sahiline değişik noktalarda yüzlerce ölü balık görülürken, Mahalle Muhtarı Ramazan Öksem, balıkları tek tek toplayarak kıyıya çıkartı. Mahalle sakinleri de denize hergün binlerce insan girdiğini, ölü balıkların halk sağlığını tehdit ettiğini belirterek yetkililerden üretim çiftliklerine önlem almalarını istedi.
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