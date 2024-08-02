  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Aydın

Aydın'da freni boşalan vinç iş yerine daldı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde freni boşalan plakasız vinç, oto yedek parçası satan bir iş yerine girdi. Maddi hasarın büyük olduğu iş yerinde kimse yaralanmadı.

AA
Aydın’da freni boşalan vinç iş yerine daldı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde sürücüsün kimliği henüz öğrenilemeyen plakasız vinç, Yeni Sanayi Mahallesi 521 Sokak'ta bulunan bir oto yıkamacıya getirildi. Rampaya çıkarılan vinç, sürücüsünün araçta bulunmadığı sırada freninin boşalması sonucu geriye doğru hareket etmeye başlayarak, oto yedek parça satışı yapan iş yerine girdi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Vinç incelemelerin ardından yediemin otoparkına götürüldü. Kaza nedeniyle iş yerinde hasar oluştu. İş yeri sahibi Muhammed Eren, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kardeşim ve ben dükkanda çalışırken bir anda gürültü koptu. O an telefonla konuşuyordum. Kafamı çevirdiğim anda karşıdaki aracın dükkanın içerisine girdiğini gördüm. Bir anda kargaşa koptu. Allah'tan canımıza bir zarar gelmedi. Dükkanda maddi olarak büyük zararımız var." diye konuştu. Eren, sorumlulardan şikayetçi olacaklarını da sözlerine ekledi. Vinç sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA