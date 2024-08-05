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Haberler Aydın

Aydın'da boğalar, SMA'lı Linda bebek için güreşti

Aydın'ın Germencik ilçesinde düzenlenen 28. Geleneksel Çamköy Boğa Güreşi Festivali'nde sağlanan gelir, SMA Tip-2 hastası Linda Pekşen'in tedavisi için bağışlandı.

KAZIM YÖRÜKCE
Aydın’da boğalar, SMA’lı Linda bebek için güreşti

Germencik ilçesinde yaşayan 2 yaşındaki Linda Peksen'e 9 aylıkken SMA teşhisi konuldu. Minik bebeğin tedavisi için 1 milyon 822 bin ABD doları değerindeki Zolgensma isimli ilacın temin edilmesi gerekiyor. Çaresiz kalan aileye destek için Ankara Valiliği onayıyla kampanya başlatıldı. SMA'lı Linda'ya destek çağrılarına Germencik'te yaşayan vatandaşlar duyarsız kalmadı.

Bu yıl 28'incisi yapılan Geleneksel Çamköy Boğa Güreşi Festivali, SMA'lı Linda'ya yardım için düzenlendi. Çamköy Mahallesi'nde gerçekleştirilen ve 54 çift boğanın boy gösterdiği festivali 5 bine yakın kişi izledi.

Güreş biletlerinden elde edilen gelir 2 yaşındaki SMA Tip-2 hastası Linda'nın tedavisi için kullanılacak. SMA hastası Linda'nın babası Ahmet Pekşen kampanyayla gerekli paranın 3'te 1'ini sağladıklarını ve festivaldeki geliri de tedaviye aktaracaklarına belirterek festivale katılanlara teşekkür etti.

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