Aydın Ayyüce’ye ağlıyor

AYDIN'IN Söke ilçesinde Latmos kadın futbol takımının orta saha oyuncularından 16 yaşındaki Ayyüce Naz Polat, trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Kuşadası'ndan Söke'ye seyir halindeki 35 AIK 623 plakalı otomobilin sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek takla atıp karşı şeride geçti.

Ters dönen araç, Söke'den Kuşadası'na seyir halinde olan 09 JH 969 plakalı otomobille çarpıştı.

İKİ HAFTA DİRENEBİLDİ

ŞİDDETLİ çarpışmanın etkisiyle iki araç da hurdaya döndü. Kazadan, sürücüler Engin Efe İşbilen ve B.G. ile birlikte Ayyüce Naz Polat, B.G., G. İ., S.E. ve S.K yaralı olarak Söke Fehime Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı sürücü Engin Efe İşbilen, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Kazadan iki hafta sonra ise ikinci acı haber geldi. Kaza sonrası Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde tedaviye alınan Ayyüce Naz Polat da iki haftalık yaşam mücadelesini kaybetti. Genç kızın cenazesi dün ı Hacılar Camii'nden kaldırılarak gözyaşları arasında Çimento Mezarlığı'nda toprağa verildi.