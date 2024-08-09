Bayrak sevgisi yangını yendi

AYDIN'IN Germencik ilçesinde başlayıp rüzgarın etkisiyle Söke'deki zirai ve ormanlık alana sıçrayan yangın 25 saatte kontrol altına alındı. Yaklaşık 300 dekar alanın yok olduğu bölgede yemyeşil dağlar kapkara örtüyle kaplandı. Yaklaşık 100 dönüm alanın zarar gördüğü yangında alevlerin bölgedeki bir gönderde asılı duran Türk bayrağına ulaşmaması için yoğun çaba sarf eden ekipler bayrağı yanmaktan kurtardı.

Germencik ilçesine bağlı Gümüşyeni Mahallesindeki zirai alanda dün başlayan yangın rüzgarın etkisiyle geniş alana yayıldı. Ekiplerin ve çevredekilerin yardımıyla yangın 25 saatte kurtarıldı. 11 orman işçisinin tedavi altına alındığı yangında herkes Türk bayrağını korumak için mücadele etti. 300 dekarlık doğa örtüsü kül olurken bir tek Türk bayrağı yanmadı. Öte yandan Muğla Milas'taki yangın da kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 60 hektarlık ormanlık ve zeytinlik alan zarar gördü.