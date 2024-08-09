Milli parkı çöplüğe çevirdiler! Yakışmayan görüntüler

Aydın Kuşadası'nda bulunan Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı, duyarsız vatandaşlar tarafından kirletildi. Milli Park yönetimi, vatandaşları çevreyi kirletmemeleri konusunda daha duyarlı olmalarını istedi.

Her yıl ziyaretçi akınına uğrayan Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'nda gün içerisinde koylarda bulunan çeşme, duş, piknik masaları, soyunma kabinleri, seyir terasları ve tuvaletlerin yoğun bir şekilde kullanılırken yaşanan yoğunluk nedeniyle Milli Park alanı ve tesislerin kirlenmelere maruz kalıyor. Her gün en az 10 bin kişinin ziyaret ettiği milli parkta gün boyunca biriken çöpler çevre ve görüntü kirliliğine yol açıyor.

GÜNDE 2 BİN 500 ARAÇ GİRİŞ YAPIYOR

Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Park Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, temizlik konusunda vatandaşlardan daha duyarlı olunması talep edildi. Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Park Müdürlüğü bünyesindeki Güzelçamlı Milli Park Şefliği sınırları içerisinde 4 adet Günübirlik Kullanım Alanı (İçmeler Koyu, Aydınlık Koyu, Kavaklıburun Koyu, Karasu Koyu) bulunduğunun belirtildiği açıklamada, "Haziran-Temmuz ve Ağustos aylarında her gün ortalama 2 bin 500 araç girişi yapılıyor.

Dolayısıyla her gün en az 10 bin kişi Milli Parkı ziyaret ediyor. Değerli misafirlerimizi Milli Parkımızda daha iyi ağırlamak, temiz bir alanda etkinliklerinizi yapabilmeniz için Milli Park Müdürlüğü tarafından 365 gün alanımızı koruyor, temizliyor misafirlerimizin kullanımına her sabah saat 08:00'de kapılarımızı açıyoruz. Değerli misafirlerimizin Çevreyi kirletmemeleri konusunda daha duyarlı olmalarını talep ediyoruz" denildi.