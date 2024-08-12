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Haberler Aydın

Diyet için gitti diyetisyen oldu

Aydın Efeler’de yaşayan 26 yaşındaki Beril Özenç’i fazla kiloları meslek sahibi yaptı. Kararını veren genç kız, üniversiteyi kazanıp okulunu bitirerek hem diyetisyen oldu hem de 90 kilodan 55 kiloya düşerek fit bir görünüme kavuştu.

İHSAN KARATAŞ
Diyet için gitti diyetisyen oldu

AYDIN Efeler'de yaşayan 26 yaşındaki Beril Özenç'i fazla kiloları meslek sahibi yaptı. Genç kızın, kilolarından kurtulmak için gittiği diyetisyende adeta kaderi değişti. Zayıflamak isteyen Özenç, sağlıklı ve bilinçli bir şekilde kilo vermek için diyetisyene başvurdu.

Beril Özenç, "Kilolarımdan kurtulduğum ve diyetisyen olduğum için çok mutluyum" dedi.

35 KİLO VERMEYİ BAŞARDI

DİYETİSYENLİK mesleğinden çok etkilenen Özenç, fazla kilolarından kurtularak diyetisyen olmanın hayalini kurdu. Kararını veren genç kız, üniversiteyi kazanıp okulunu bitirerek hem diyetisyen oldu hem de 90 kilodan 55 kiloya düşerek fit bir görünüme kavuştu.

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