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Haberler Aydın

Aydın'da uyuşturucu baskını: Kanser olan babam için ektim

Aydın İncirliova'da bir eve yapılan baskında 35 hint keneviri ele geçirildi. Kenevirleri kanser hastası babası için yetiştirdiğini söyleyen Şahin A. tutuklandı.

KAZIM YÖRÜKCE
Aydın’da uyuşturucu baskını: Kanser olan babam için ektim

Aydın'ın İncirliova ilçesinde polis ekiplerinin bir eve yaptığı baskında 35 hint keneviri ele geçirildi. Kenevirleri kanser hastası babasına faydası olduğu için ektiğini söyleyen şüpheli Şahin A. tutuklandı.

İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine kenevir yetiştiren Ş. A'nın Sandıklı ilçesinde bulunan evine baskın düzenledi. Baskında evde boyları 5 metre uzunluğunda olan 35 kenevir ele geçirildi. Ayrıca evde yapılan aramada kurutularak içime hazır hale getirilmiş 2 çuval kenevir bulundu.

Gece yarısı yapılan baskınla yakalanarak gözaltına alınan şüpheli Şahin A'nın savunması pes dedirtti. Uyuşturucu ticareti suçundan çok sayıda sabıka kaydı bulunan şüpheli, ifadesinde kenevirleri mide kanseri olan babasına faydası olduğu için yetiştirdiğini söyledi. Şüpheli Şahin A. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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