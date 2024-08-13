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Haberler Aydın

Aydın'daki saatler süren yangın söndürüldü

Aydın'ın Nazilli ilçesinde dün öğle saatlerinde makilik alanda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın tamamen söndürüldü.

İHA
Aydın’daki saatler süren yangın söndürüldü

Aydın'da Nazilli ilçesine bağlı kırsal Beğerli Mahallesi´nde dün saat 15.20 sıralarında çıkan makilik alan yangınına müdahale eden hava ekipleri, yaklaşık 8 saatte kontrol altına aldıkları yangına 7 uçak, 6 helikopter, 19 arazöz, 5 su tankeri, 3 dozer, 3 kara ekibi, 10 teknik eleman ile müdahale etti.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Nazilli Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekiplerin müdahale ettiği yangın ormana sıçramadan kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları tamamlandı. Henüz çıkış sebebi belli olmayan yangında 6 hektar makilik ve bozuk orman zarar gördü.

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