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Haberler Aydın

Önüne köpek çıkan sürücü kaza yaptı! Enişte ve kayınço hayatını kaybetti

Aydın'ın Köşk ilçesinde Hamit Görgülü (55), kayınvalidesini hastaneye önüne köpek çıkınca direksiyon hakimiyetini kaybetti. Ağaca çarparak şarampole devrilen araçtaki sürücü Görgülü ile kayınçosu Mehmet Yeşil hayatını kaybetti.

KAZIM YÖRÜKCE
Önüne köpek çıkan sürücü kaza yaptı! Enişte ve kayınço hayatını kaybetti
Kaza, Köşk Baklaköy Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Hamit Görgülü'nün kullandığı 09 AHB 821 plakalı otomobil, Baklaköy Mahallesi yakınlarında yola çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptı. Otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce ağaca çarptı, ardından şarampole devrildi. Sağlık ekipleri, otomobilde bulunan Mehmet Yeşil 'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Hamit Görgülü ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Görgülü, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Hamit Görgülü'nün kayın validesi için randevu aldığı ve annesini hastaneye götürmek isterken kaza yaptığı öğrenildi.
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