Aydın’da binlerce öğrenciden Filistin’de yaşanan zulme tepki

Aydın il genelindeki camilerde yaz tatilinin ardından açılan yaz dönemi Kur'an Kurslarında eğitim gören 27 bin 200 öğrenci, şiir kompozisyona ve resimleri ile Filistin'de yaşanan zulmü dile getirdi. Öğrenciler için düzenlenen ödül törenine katılan Aydınlı İş İnsanı Rıdvan Eşin, gençlere teşekkür ederek tüm Müslümanların Filistin'in derdi ile dertlenmesi gerektiğini söyledi.

Aydın İl Müftülüğü bünyesinde açılan yaz kuran kurslarının kapanışı için tören düzenlendi. Törende Aydın il ve ilçelerindeki camilerde açılan yaz dönemi Kuran kursu programı rekor bir katılımla gerçekleşti. Bu yıl Aydın genelinde 27 bin 200 öğrencinin katılımı ile gerçekleştirilen yaz dönemi Kur'an kurslarının kapanış programında 'Kalbimden kalemime Filistin' temalı şiir, öykü ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrenciler de ödüllendirildi.

Programa katılan Aydınlı İş İnsanı Rıdvan Eşin, öğrencilere tebrik, veli ve Kur'an Kursu Hocalarına teşekkür ederek "Son 3 senedir katılımı teşvik ve katılan öğrencilerimize jest olsun diye bir yarışma düzenliyor ve yarışmada başarı gösteren kardeşlerimizi ödüllendirerek, genç kardeşlerimizin camiler ile aralarında köprü kurulmasını arzu ediyoruz. Bu seneki yarışma temamız olan 'Kalbimden Kalemime Filistin' temalı şiir, öykü ve resim yarışması ile bir nebze olsun Gazze'deki kardeşlerimizin yanında olmaya, Gazze meselesini sıcak tutmaya ve dualarımızla bile olsa onları yalnız bırakmamaya çalıştık. Bu konuda öncülük yapan il ve ilçe müftülülerine, camilerde çocuklarımıza eğitim veren hocalarımıza, camilere evlatlarını gönderen kıymetli ailelerimize ve en önemlisi yaz sıcağında evde oyun oynamaktansa büyük bir fedakarlık göstererek camilere koşan evlatlarımıza canı gönülden şükranlarımızı sunuyorum, Rabbim hepsinden razı olsun" dedi.

Eşin, kendilerini en çok duygulandıran meselenin yarışmaya katılan çocukların gerek şiir ve makalelerde gerekse resimlerinde Filistin'deki, Gazze'deki acıyı ve gözyaşını yüreklerinde hissettiklerini görmek olduğunu kaydetti. "Tek duamız bu acı ve gözyaşının bir an önce bitmesi, tüm dünyaya huzur ve barışın egemen olmasıdır" sözleri ile konuşmasına devam eden Rıdvan Eşin, daha sonra dereceye girenlere ödüllerini verdi.

Program Filistin temalı resim sergisinin gezilmesi ile sona erdi.