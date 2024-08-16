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Haberler Aydın

Aydın'da yangın! 20 ev tahliye edildi

Son dakika yangın haberleri... Aydın'ın Didim ilçesinde makilik alanda bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürerken 20 evin tahliye edildiği öğrenildi.

AA
Aydın’da yangın! 20 ev tahliye edildi

Aydın'ın Didim ilçesinde Akyeniköy Mahallesi yakınlarındaki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ile Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle yayılan yangının söndürülmesi için havadan ve karadan başlatılan çalışmalar devam ediyor. AA muhabirine açıklama yapan Aydın Valisi Yakup Canbolat, "Şu anda 20 ev tahliye edildi. Yangına Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 4 helikopter, 3 uçak, 9 arazöz, 7 su tankeri ve 3 dozer ile Aydın Büyükşehir Belediyesinden 7 itfaiye aracı ve 7 su tankeriyle müdahale ediliyor." diye konuştu.,

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