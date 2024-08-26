Yağ aldırmak için İzmir’e gelen İngiliz kadının hayatı karardı

Aydın Didim'de yaşayan 28 yaşındaki Charm Pixie Howels, İzmir'deki özel bir hastanede gerçekleştirilen karın gerdirme ve yağ aldırma ameliyatı sonrasında hayatı adeta kabusa döndü. 4 ayda 9 kez ameliyat olan ve sağlığına kavuşamayan İngiliz kadın, doktordan şikayetçi oldu.

Didim ilçesi Efeler Mahallesi 1423 sokaktaki bir sitede ikamet eden İngiliz uyruklu 28 yaşındaki Charm Pixie Howels, kilolarından rahatsız olunca ameliyat olmaya karar verdi. İngiliz kadın, İzmir Torbalı'daki özel bir hastanede karın gerdirme ve yağ aldırma ameliyatına girdi. 200 bin lira vererek olduğu ameliyat sonrasında vücudu iyileşmeyen İngiliz uyruklu Howels, nisandan bu yana 4 ayda 9 kez ameliyat oldu. Sağlığından olan Howels, yaşadıklarında ihmali olduğu iddiasıyla doktordan şikayetçi oldu.

"İŞKENCE YAŞADIM"

Yaşadıklarını anlatan Charm Pixie Howels, Didim'de ikamet ettiğini ve dönem dönem Londra'ya gittiğini kaydederek, "İlçede yaşadığım dönemde karın bölgemdeki yağlar için ameliyat olmaya karar verdim. Karın bölgemdeki yağ dokularını aldırmak için İzmir'deki özel bir hastaneye görüşmeye gittim. Fakat sonra vazgeçtim ama beni ikna ettiler. Sonra ameliyata girdim. Ameliyatın ortasında narkoz geçince uyandım. Beş buçuk saat beni bir yerde tuttular sonra yeniden ameliyat oldum. Doktorun müdahalelerine rağmen iyileşemedim. Süreç içerisinde ailemle birçok kez hastaneye gittim ve değişik dönemlerde ameliyatlar oldum ama o hastanede iyileşemedim. Doktorun bizimle yeterince ilgilenmemesi nedeniyle hastanemizi değiştirdik. Biz de süreci yargıya taşıdık. Doktordan şikayetçi olduk" dedi.

"İYİ DÜŞÜNÜN"

İngiliz uyruklu Howels, İzmir'deki hastanede iyileşemeyince Söke'deki özel bir hastanede tedavisinin yapıldığını ve Söke'deki hastaneden memnun olduklarını belirterek, bacağından alınan doku sayesinde durumunun iyi gittiğini söyledi. Türkiye'de bu tür ameliyat yapan güzel yerlerin olduğunu öğrendiğini belirten Howels, bu tür ameliyatı düşünenlerin iyi araştırma yaptıktan sonra bu işlemi yaptırmaları konusunda öneride bulundu. İngiliz uyruklu Charm Pixie Howels'in nişanlısı Hüdai Kaya ise sevgilisinin zor bir süreçten geçtiğini kaydederek, ameliyat sürecinden sonra birçok kez sağlık sorunuyla karşılaştıklarını söyledi. Kaya, nişanlısının tedavisinin halen başka bir yerde sürdüğünü belirterek, süreci de yargıya taşıdıklarını ifade etti.