Aydın’da deve güreşi sezonu başlıyor

Aydın'da deve güreşi takvimi belli oldu. Aydın'ın da aralarında bulunduğu toplam 8 ilde, yeni sezonda yapılacak deve güreşlerine ilişkin takvim belirlendi. Ege, Akdeniz ve Marmara bölgelerinin kış aylarında vazgeçilmez kültürel etkinlikleri arasında yer alan deve güreşlerinin yeni sezon takvimi oluşturuldu.

AYDIN'DA 20 DEVE GÜREŞİ YAPILACAK

Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Federasyonu (DEGÜF) Başkanı Mehmet Sümer ve yönetimi tarafından, deve güreşi derneklerinden gelen tarih talebine göre belirlenen takvime göre Aydın'da toplam 20 deve güreşi yapılacak. Vatandaşların büyük heyecan ve sabırsızlıkla başlamasını beklediği deve güreşlerinin ilki 17 Kasım'da Efeler ilçesi Işıklı Mahallesi'nde, sonuncusu da 9 Mart'ta Sultanhisar ilçesi, Atça Mahallesi'nde düzenlenecek. Aydın'da yapılacak diğer güreşlerin tarihleri de şu şekilde: "24 Kasım'da Karpuzlu'da, 1 Aralık'ta Koçarlı ve Yenipazar'da, 8 Aralık'ta Köşk'te, 15 Aralık'ta Buharkent'te, 22 Aralık'ta Efeler'de, 29 Aralık'ta Kuşadası ve Köşk'te, 5 Ocak'ta İncirliova'da, 12 Ocak'ta Germencik'te, 26 Ocak'ta Söke'de, 2 Şubat'ta Yenipazar'da, 9 Şubat'ta Kuyucak'ta, 16 Şubat'ta Çine, Söke ve Nazilli'de, 23 Şubat'ta Bozdoğan'da ve 2 Mart'ta Kuyulu'da."