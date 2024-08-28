  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Aydın

Aydın'da deve güreşi sezonu başlıyor

Ege, Akdeniz ve Marmara bölgelerinin kış aylarında vazgeçilmez kültürel etkinlikleri arasında yer alan deve güreşleri bu yıl da hız kesmeden devam ediyor. Aydın'da da yüzlerce yıl süregelen deve güreşi geleneğinin bu yılki takvimi belli oldu.

KAZIM YÖRÜKCE
Aydın’da deve güreşi sezonu başlıyor

Aydın'da deve güreşi takvimi belli oldu. Aydın'ın da aralarında bulunduğu toplam 8 ilde, yeni sezonda yapılacak deve güreşlerine ilişkin takvim belirlendi. Ege, Akdeniz ve Marmara bölgelerinin kış aylarında vazgeçilmez kültürel etkinlikleri arasında yer alan deve güreşlerinin yeni sezon takvimi oluşturuldu.

AYDIN'DA 20 DEVE GÜREŞİ YAPILACAK

Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Federasyonu (DEGÜF) Başkanı Mehmet Sümer ve yönetimi tarafından, deve güreşi derneklerinden gelen tarih talebine göre belirlenen takvime göre Aydın'da toplam 20 deve güreşi yapılacak. Vatandaşların büyük heyecan ve sabırsızlıkla başlamasını beklediği deve güreşlerinin ilki 17 Kasım'da Efeler ilçesi Işıklı Mahallesi'nde, sonuncusu da 9 Mart'ta Sultanhisar ilçesi, Atça Mahallesi'nde düzenlenecek. Aydın'da yapılacak diğer güreşlerin tarihleri de şu şekilde: "24 Kasım'da Karpuzlu'da, 1 Aralık'ta Koçarlı ve Yenipazar'da, 8 Aralık'ta Köşk'te, 15 Aralık'ta Buharkent'te, 22 Aralık'ta Efeler'de, 29 Aralık'ta Kuşadası ve Köşk'te, 5 Ocak'ta İncirliova'da, 12 Ocak'ta Germencik'te, 26 Ocak'ta Söke'de, 2 Şubat'ta Yenipazar'da, 9 Şubat'ta Kuyucak'ta, 16 Şubat'ta Çine, Söke ve Nazilli'de, 23 Şubat'ta Bozdoğan'da ve 2 Mart'ta Kuyulu'da."

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA