Yeğenleri için can verdiler: Zehirli havuz sonları oldu

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde 5 yaşındaki Asel Aktaş, oynarken çilek sulaması için bahçede oluşturulan 2.5 metrelik su dolu havuza düştü. Yeğenleri Asel'in havuzdaki suda çırpındığını ve boğulmak üzere olduğunu gören Murat Aktaş ve Erkan Aktaş onu kurtarmak için suya atladı. Amcaları, Asel'i boğulmadan sudan çıkarmayı başardı, ancak yüzme bilmedikleri için kurtarma sırasında çok su yuttular.

ZİRAİ İLAÇTAN ZEHİRLENDİLER

Naylon ile etrafı çevrili havuzdan kardeşlerinin çıkamadığını gören boğulmaktan kurtulan Asel'in babası da suya atladı. Suda bir süre çırpınan üç kardeş diğer akrabaların yardımıyla güçlükle sudan çıkarıldı. Baygın haldeki amcaları, babası ile birlikte küçük kız çocuğu hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Murat ile Erkan Aktaş'ın yapılan kontrollerinde havuzun yosun tutmasını önlemek için zirai ilaç olarak kullanılan ve zehirli bir madde olan bakır sülfattan yuttukları için zehirlendikleri belirlendi.

BABA YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR

Kardeşler, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Murat ve Erkan Aktaş'ın cenazeleri otopsinin ardından Atça Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi. Olayda boğulmaktan amcaları sayesinde kurtulan Asel Aktaş'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kardeşlerini kurtarmak atladığı havuzdan çıkartılan Adem Aktaş da hastanede yaşam savaşı veriyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.