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Haberler Aydın

Aydın'da 11 adet kaldı, koparmanın cezası cep yakıyor

Aydın'da endemik bitki türü olan Ölmez Çiçeği'nin (Kadim Altınotu) 11 adet kaldığı belirlendi. Çiçeği koparmanın veya zarar verilmenin cezasının 387 bin 141 lira olduğu belirtildi.

İHA
Aydın’da 11 adet kaldı, koparmanın cezası cep yakıyor

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı tarafından Kuşadası ilçesi sınırları içerisinde bulunan koparılması ve zarar verilmesi durumunda 2872 sayılı Çevre Kanunu gereğince 387 bin 141 TL idari para cezası olduğu hususunda vatandaşlar bilgilendirildi.

Endemik bitki türünden Kuşadası bölgesinde sadece 11 tane kalan Ölmez Çiçeği/ Kadim Altınotu yönelik kontroller gerçekleştirildi. Doğada bulunan bitki türlerine yönelik kontrol ve denetim faaliyetlerinin devam ettiği öğrenildi.

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