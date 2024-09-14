Müdireye ’yumurta’ soruşturması

Aydın'da Atatürk Özel Eğitim Meslek Okulu müdiresi Huriye Oktay'ın okulda hizmetli olarak görev yapan M.D'ye "Yumurtamı soy getir" talimatı vermesi üzerine, Aydın İl Milli Eğitim Müdürü okul müdürü hakkında soruşturma başlattı. Okulda görev yapan öğretmenlerde, baskıcı tutumu karşısında okul müdüründen CİMER ve Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğüne şikayette bulundukları öğrenildi.

2022-2023 eğitim-öğretim yılı başında Aydın'ın Efeler ilçesinde Atatürk Özel Eğitim Meslek Okuluna müdür olarak atanan Huriye Oktay, göreve başladığı günden bu yana baskıcı tutumuyla gündeme gelmişti. Öğretmenlere karşı baskıcı tutumları olduğu iddiasıyla daha önce haberlere konu olan Atatürk Özel Eğitim Meslek Okulu Müdiresi Huriye Oktay bu defa okul hizmetlisine yaptığı "hizmetçi" gibi davranmasıyla gündeme geldi.

"BEN HİZMETÇİ DEĞİLİM"

Müdire Oktay, okulda hizmetli olarak görev yapan M.D.'ye, "Yumurtamı soy getir" diyerek özel işlerini yaptırmaya çalıştı. Okul hizmetlisi M.D. "Ben hizmetçi değil, hizmetliyim" yanıtını vererek yumurtayı soymayı reddetti. Özel isteğini görevliyi yaptıramayan okul müdiresi sinirlenerek herkesin ortasında M.D.'ye bağırmaya başladı. M.D. yaşadıkları karşısında okul müdürü hakkında şikayetçi oldu.

ÖĞRETMENLERDE ŞİKAYETÇİ

Daha öncede okulun el sanatları atölyesini kapatmaya çalışan ve öğrenci kaydını engelleyen müdire Oktay, öğretmenler sorunlarını dile getirdiğinde haklarında soruşturma açmakla tehdit ettiği de iddia edildi. 29 öğretmenin görev yaptığı okulda, 22 öğretmen baskıcı tutumundan dolayı okul müdürü Huriye Oktay hakkında defalarca Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve CİMER'e şikayette bulundular. Son yaşanan olay karşısında okul hizmetlisi M.D. okul müdürü Huriye Oktay hakkında Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğüne şikayette bulundu. Okul hizmetlisinin yaşadıklarına şahit olan öğretmenlerde destek olmak için okul müdürünü Milli eğitim Müdürlüğüne şikayet ettiler. Gelen şikayetler üzerine Milli Eğitim Müdürlüğü Huriye Oktay hakkında soruşturma başlattı.