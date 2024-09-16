Düğünden mezara!

AYDIN'DA düğünden dönen ailenin bulunduğu otomobil tarlaya uçtu. Kazada baba Özden Kıvançlı ölürken, eşi ve iki kızı yaralı olarak kurtuldu. Kaza, Çaltı Mahallesi'nde meydana geldi. Kıvançlı ailesi Muğla'dan Aydın'da oturan bir akrabalarının düğününe geldi.

Özden Kıvançlı öldü.

Düğün dönüşü Melek Kıvançlı, kullandığı 48 AB 005 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil yol kenarında bulunan tarlaya uçtu. Kazada otomobil sürücüsü Melek Kıvançlı ile eşi Özden Kıvançlı (46), kızları E.S.K. (11) ve E.M.K. (6) yaralandı.

Tarlaya uçan otomobil, kazanın şiddetiyle hurda yığınına döndü.

ÜÇÜNÜN DE DURUMU AĞIR

KAZAYI görenler 112'yi aradı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Muğla'da emlakçılık yapan 2 çocuk babası Özden Kıvançlı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayıp hayatını kaybetti. Eşi Melek Kıvançlı ile kız çocukları E.S.K., ve E.M.K.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.