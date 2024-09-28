Aydın Şehir Hastanesi’nde sona doğru! Son hali havadan görüntülendi

Aydın Şehir Hastanesi'nin, tamamlandığında bölgenin sağlık hizmetlerine önemli katkılar sağlaması bekleniyor. 2020 yatırım programına alınarak 2021 yılı Kasım ayında inşaatına başlanan Şehir Hastanesi, Aydın'ın sağlık hizmetlerinde bir merkez haline gelmesi için büyük önem taşıyor. Sağlık Bakanlığı koordinesinde, 976 milyon 424 bin TL bedelle yüklenici firma tarafından inşa edilen hastane, tamamlandığında bin 448 yatak kapasitesi ile hizmet verecek. 140 bin metrekare arazi üzerinde inşa edilen Aydın Şehir Hastanesi, 2 bin 269 araç kapasiteli otoparkı ile de kullanıcılarına rahatlık sunacak. Hastanede çalışmalar devam ederken, 2025 yılında hizmete açılması bekleniyor.

