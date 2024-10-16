Aydın’da 2 bin 500 kişi ölüm korkusuyla yaşıyor! 53 yıllık tabut binalar için bakanlık harekete geçti

Bakanlık kısa süre sonra Mavişehir Mahallesi'ndeki tabut binaların bulunduğu Sahil Sitesi'ne durum tespiti için bir ekip gönderdi. Binaların dayanıklılığını ölçmek için iki kez karot testi yapıldı. Bakanlık riskli yapı olarak tespit edilen yapılara ilişkin tutanak tuttu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı Aydın Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü tarafından hazırlanan tebligat tutanağında, "Aydın ili, Didim ilçesi, tapunun 4904 ada, 1 parselinde kayıtlı ve Mavişehir Mahallesi, 3410 sokak. No: 1 Didim/Aydın adresinde yer alan yapı 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında 296303 Yapı Kimlik Numarası (YKN) ile "Riskli Yapı" olarak tespit edilmiştir.