Aydın’da terör operasyonu: 5 şüpheli gözaltına alındı

Aydın'ın Efeler, Germencik ve Söke ilçelerinde 5 şüpheli de gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca 17 ilde PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütüne yönelik 'GÜRZ-22' operasyonları düzenlendi. Adana, Aydın, Iğdır, Siirt, Hatay, Kars, İzmir, Erzurum, Eskişehir, Kocaeli, Muğla, Manisa, Hakkari, Trabzon, Elazığ, Muş ve Şırnak'ta düzenlenen operasyonlarda 55 şüpheli terör örgütü mensubu yakalandı.

Düzenlenen operasyonlarda şüphelilerin; terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri, terör örgütünün gençlik yapılanması içerisinde bulundukları, terör örgütüne finans sağladıkları ve sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edildi. Operasyonlar hakkında sosyal medya hesabından paylaşım yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sizlerin duası ve desteğiyle durmadan, duraksamadan mücadele edeceğiz. Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle" ifadelerini kullandı.