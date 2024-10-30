Plastik şişeyle kapıları açan hırsız kadınlar yakalandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde İsabeyli Mahallesi'nde H.Ç. isimli kişinin evinden 2 adet altın yüzük, 2 adet altın bileklik ve 1 çift altın küpe olmak üzere yaklaşık 25 bin TL değerindeki ziynet eşyasının kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalındığı ihbar edildi. Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Dedektifleri JASAT ve İsabeyli Jandarma Karakol Komutanlığınca olay yeri ve çevresinde yapılan ilk araştırmada hırsızlık olayının yüzlerini örtü ve güneş gözlüğü ile kapatan 3 kadın tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi.

25 KAMERADA 32 SAATLİK GÖRÜNTÜ İNCELENDİ

25 adet kamerada 32 saat görüntü incelendi. İnceleme sonucunda şahısların Nazilli merkezden İsabeyli Mahallesi'ne 2 farklı şehiriçi minibüs kullanarak geldikleri, olayın gerçekleştiği ikamete gelmeden önce kıyafetlerini değiştirdikleri, tanınmamak ve yakalanmamak amacıyla örtü ve güneş gözlüğü takarak yüzlerini kapattıkları tespit edildi. Şahısların ikametlerin kilitli olmayan kapılarını ise kesilmiş plastik şişe yardımıyla zorlayıp açtıkları öğrenildi.

KADIN HIRSIZLAR TUTUKLANDI

Yapılan detaylı çalışma ile şüphelilerin E.G. (24), M.B. (25) ve Ö.Ö. (19) olduğu tespit edildi. M.B ve Ö.Ö. yakalanarak gözaltına alınırken, diğer şüpheli E.G.'nin Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen hırsızlık dosyasından tutuklandığı tespit edildi. Şüpheli şahıslar sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Nazilli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.