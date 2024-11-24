Aydın’da ilk yağmurlardan sonra açıyor! Koparmanın cezası 387 bin lira

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı tarafından Koçarlı Mersinbelen sınırları içerisinde yetişen endemik bitki türünden sultan çiğdeminin koparılması ve zarar verilmesi durumunda 387 bin 141 TL idari para cezası olduğu hususunda vatandaşlara yönelik bilgilendirme yapıldı.