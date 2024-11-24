Yörükler Diyarı’nda tek kadın kuyumcu

Altın ve işlemeli takıların en çok rağbet gördüğü illerin başında yer alan Yörükler Diyarı Aydın'da yaklaşık 40 yıldır kuyumculuk mesleğini sürdüren kuyumcu ustası Akın Civan yetiştirdiği bir çırağa daha cübbe giydirdi. Çıraklık eğitimini başarı ile tamamlayan Aydın'ın tek kadın kuyumcusu Meltem Ünal, altın işleyip takılara şekil vermeye başladı. İnsanlığın var oluşundan bu yana başta altın olmak üzere değerli taş ve metallerin işlenerek takı olarak kullanıldığını bu nedenle insanlık tarihi kadar geçmişe sahip bir mesleği yürüttüklerini belirten Aydın'ın en kıdemli kuyumcusu olarak bilinen Akın Civan, ilk kadın çırağını yetiştirdi. Meltem Ünal, "Yaşıtlarım daha çok kuaförlük başta olmak üzere kadınlara has meslekleri tercih ediyordu. Benim hayalimde kuyumcu olmak vardı. Akın Ustama geldim. Kabul etti ve hayalimdeki mesleği öğreniyorum" diye konuştu.