Kuşadası turizmde parlıyor: 959 bin 594 ziyaretçi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Aydın'ın 2024 yılı Ocak- Ağustos dönemine ait turizm performansını açıkladı. Bu süreçte kente toplam 1 milyon 388 bin 712 ziyaretçi gelirken, Kuşadası ilçesi yerli ve yabancı turistlerin gözdesi oldu. Kuşadası, 959 bin 594 ziyaretçi ağırlarken, toplamda 2 milyon 683 bin 852 geceleme gerçekleştirildi.

Bakan Ersoy, Aydın'ın turizmini geliştirmek için hayata geçirilen projeleri anlattı. Apollon Tapınağı'ndan başlayarak Afrodisias Antik Kenti'ne kadar uzanan yeni bir kültür rotası oluşturulması için çalışmaların devam ettiğini belirtti. Ayrıca Kadıkalesi Örenyeri'nin turizme kazandırılması amacıyla çevre düzenlemeleri yapılırken, Tralleis Antik Kenti'ndeki Gymnasium ve Hamam yapılarının ortaya çıkarılması için ihale sürecinde olduklarını ifade etti. Ersoy, Aydın'ın deniz turizminin güçlendirileceğini vurguladı.