Gıda hilelerine geçit yok! Ayrana natamisin, yağa boya katmışlar

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncellemeye devam ediyor. Buna göre, "kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş ürün" sayısı 151'e, taklit- tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısı 762'ye yükseldi. Bakanlığın son yayımlandığı listede Aydın'ın Nazilli ve Köşk ilçelerindeki gıda firmalarına yönelik ciddi bulgular yer aldı.

TEK TEK İFŞA EDİLİYOR

Nazilli'de faaliyet gösteren Sütman markasının ürettiği ayranda, mantar tedavisinde kullanılan ve gıda ürünlerinde yoğun dozda bulunmaması gereken Natamisin maddesi tespit edildi. Firma, Natamisin'i ayranın küflenmesini önlemek amacıyla kullandığını savundu. Ancak bu açıklama, tüketiciler ve yetkililerden büyük tepki aldı. Süt ve süt ürünlerinde küf ve maya gelişiminin önlenmesinde kullanılan E-235 kodlu koruyucu bir gıda katkı maddesi olan natamisin antibiyotiği raf ömrünün artırılmasını sağlamakta. Natamisin, topikal olarak (cilde uygulanarak) kullanılan antifungal ilaçlarda da yer alır.

SAĞLIĞI TEHDİT EDİYOR

Köşk'te Ümit Cüceli'nin sahibi olduğu ve Samet Efe markasıyla satış yapan bir firmada ise bitkisel karışım yağına gıdada kullanımı yasak olan boya maddesi eklendiği ortaya çıktı. Sağlığı tehdit eden bu tür katkı maddelerinin kullanımı kamuoyunda infial yarattı. İzmir ve Ayvalık'ta faaliyet gösteren bazı firmaların, tam yağlı taze kaşar peynirinde bitkisel yağ ve nişasta kullandığı tespit edildi. Bu durum, vatandaşların güvenilir gıda arayışını zorlaştıran bir başka skandal olarak kayıtlara geçti.

DENETİMLER ARTACAK

Tarım ve Orman Bakanlığı, yetkilileri, üretim süreçlerinden alınan numunelerin düzenli olarak laboratuvar testlerine tabi tutulduğunu ve bu tür hilelerin tespit edilmesi halinde firmalara ağır yaptırımlar uygulanacağını açıkladı. Tüketiciler, satın aldıkları ürünlerde firma güvenilirliği konusunda daha dikkatli olmaya çağrıldı.