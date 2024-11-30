Bayrak provokasyonuna 10 ay hapis cezası

Aydın'ın Efeler ilçesinde, çöpte Türk Bayrağı bulduklarını iddia ederek video çeken iki belediye çalışanı, yargılandıkları davada 10'ar ay hapis cezasına çarptırıldı. Efeler Belediyesi temizlik işleri personeli Abdullah A., Burhan D., ve Abdurrahman A., çöpte Türk Bayrağı bulduklarını öne sürerek bu anları sosyal medyada paylaştı. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ekipleri, bayrağın çöpe atıldığı iddiasını araştırdı.

KAMERAYA YAKALANDILAR

Olay güvenlik kamerası ile kayıt altına alındı.Aydın 8. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, Burhan D. ve Abdullah A. hakkında "Devletin Egemenlik Alametlerini Alelen Aşağılama" suçundan 10'ar ay hapis cezası kararı verildi. Cezaların ertelenmediği bildirildi.