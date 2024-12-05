Aydın’da deprem fırtınası korkuttu

AYDIN'IN Germencik ilçesi, önceki akşam 2 saat içinde meydana gelen 7 farklı depremle sarsıldı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre, depremler arasında en şiddetli olanı 4.0 büyüklüğünde ve 8.9 km derinlikte gerçekleşti. Bu sarsıntı, 19.51'de kaydedildi ve çevrede hissedilir düzeyde bir paniğe yol açtı. Depremler sonrası vatandaşlar sokağa döküldü. Çocuklar ve yaşlıların da aralarında bulunduğu birçok kişi, gece boyunca sokaklarda vakit geçirdi. Özellikle artçı depremlerle birlikte endişeler artarken, Germencik'te yaşayanların bir kısmı geceyi dışarıda geçirdi. İlk incelemelere göre herhangi bir can ya da mal kaybına dair bilgi ulaşmadığı belirtildi. Yetkililer, deprem bölgesindeki vatandaşlara "panik yapmaktan kaçınılması, acil bir durumda 112'yi aramaları ve güvenli alanlarda beklemeleri" konusunda uyarılarda bulundu.