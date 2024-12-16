Canlı yayın kazası!

Aydın'da direksiyon başındaki kadın sürücü, sosyal medya hesabından canlı yayın yaptığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yaklaşık 30 metrelik uçurumdan yuvarlanan otomobilin sürücüsü 56 yaşındaki Ömür Narin, araçta sıkıştı. Canlı yayından yardım isteyen Narin, olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri tarafından kurtarıldı.

Ömür Narin (56) seyir halindeyken canlı yayın açmasaydı, belki kaza yapmayacaktı. Öte yandan aynı canlı yayın, kurtarılmasına da vesile oldu.

Söke ilçesi Güzeltepe mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaydeden Narin, havanın da sisli olması sonucu yaklaşık 30 metrelik bir uçurumdan yuvarlandı.

YAKINLARI GÖRDÜ

Kaza anında araç içinde sıkışan Narin, canlı yayını kapatmadan "Kaza yaptım, beni acil kurtarın. Araçta sıkıştım!" diyerek yardım çığlıkları attı. O sırada yayını izleyen yakınları, durumu hemen polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine hızla gelen ekipler, Ömür Narin'i bulunduğu yerden kurtararak hastaneye sevk etti. Aracın uçuruma yuvarlanması sonucu büyük hasar gördüğü belirtilirken, Ömür Narin'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.