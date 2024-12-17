Buharkent’te deve güresi coşkusu

AYDIN'DA Buharkent Belediyesi tarafından düzenlenen Geleneksel Deve Güreşleri Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinin ünlü pehlivan develerinin muhteşem güreşleri 10 bin kişi izledi. Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinin vazgeçilmez kültürel etkinliklerinden deve güreşi festivalinde yılın en heyecanlı güreşlerinden biri olan Buharkent Belediyesi, Geleneksel Deve Güreşleri Festivali, Türkiye'nin en modern sahası olan Buharkent Deve Güreşi Sahası'nda yapıldı. Arenada 160 pehlivan deve güreş tuttu.