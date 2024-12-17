Veda mektubu bırakıp hayatına son verdi

AYDIN'IN Nazilli ilçesinde 15 yaşındaki Cemre Yorulmaz, ailesine veda mektubu bıraktıktan sonra evlerinin bahçesinde kendisini asarak hayatına son verdi. Ailesinin olay yerinde yaşadığı büyük acı, çevredeki komşuların yardımıyla yatıştırılmaya çalışıldı. Olay, Nazilli'nin İsabeyli Mahallesi'ndeki bir sitede gece saatlerinde yaşandı. Ailesi, Cemre Yorulmaz'ı evde bulamayınca endişelenerek aramaya çıktı.

Genç kız, sitenin bahçesinde demire asılı bir şekilde bulundu. Durumu fark eden aile, 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı inceleme sonucunda genç kızın hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Cemre Yorulmaz'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.