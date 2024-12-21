Yaşlı adamın feci sonu: Zeytin hasadı yaparken akıma kapıldı, ağaçtan düşüp öldü

Aydın'daki olay, öğlen saatlerinde Gökkiriş Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Mustafa Erdoğan, arazisinde zeytin hasadı yapmak için ağaca çıktı. Evli ve 2 çocuk babası Mustafa Erdoğan, zeytin çırpma makinesinin yüksek gerilim tellerine temas etmesiyle elektrik akımına kapılarak ağaçtan düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Erdoğan, ambulansla Köşk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Erdoğan, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.