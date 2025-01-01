Galericiyi bıçaklayan genç tutuklandı

AYDIN'IN Efeler ilçesinde işyerine araç getiren galericiyi çıkan kavgada sırtından bıçaklayan oto ekspertizi Sadettin Serttaş (28) tutuklandı. Olay, önceki gün saat 16.00 sıralarında İzmir bulvarı üzerinde meydana geldi. Galerici Cüneyt Erkan Elmas, satmak istediği otomobili, İzmir Bulvarı üzerindeki bir oto ekspertiz firmasına götürdü. Aracın incelemesini yapan ekspertiz çalışanı Sadettin Serttaş aracın kusurlarını anlattığı sırada galerici Elmas ile arasında tartışma çıktı.

Tartışma kavgaya dönüşürken ekspertiz Sadettin Serttaş, galerici Cüneyt Erkan Elmas'ı bıçakla sırtından yaraladı. İhbar üzerine işyerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi sağlık ekiplerince yapılan galerici ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan ve hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilen Elmas ifadesinde kendisini oto ekspertizinin yaraladığını söyledi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri tarafından şüpheli Sadettin Serttaş yakalanarak gözaltına alındı.

YAKINLARI OLAY ÇIKARDI

EMNİYETTEKİ işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen oto ekspertizi Sadettin Serttaş çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Tutuklanan Sadettin S'nin yakınları, adliye önünde görüntü alan gazetecileri engellemeye çalıştı. Polis ve güvenlik görevlileri, taşkınlık çıkartan şüphelinin yakınlarını adliye dışına çıkarttı.