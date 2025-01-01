Kuşadası’nda 29 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik İnsansız Hava Aracı tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-41) tarafından Aydın ili Kuşadası ilçesi açıklarındaki hareketli lastik bot durdurularak, içerisindeki 29 düzensiz göçmen (beraberinde 30 çocuk) yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

CAN SALLARI İÇERİSİNDEKİ 16 GÖÇMEN KURTARILDI

Öteyandan, Kuşadası ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-74) ve Sahil Güvenlik Botuları (KB-108, KB-41) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen 2 can salı içerisindeki toplam 16 düzensiz göçmen (beraberinde 23 çocuk) kurtarıldı. Kurtarılan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.