Nazillispor tribün lideri donör bekliyor

NAZİLLİ Meydan Taraftar Grubu lideri Oğuz Baldır, geçirdiği wilspn hastalığı sebebi ile hastaneye kaldırıldı. Baldır için donör çağrısında bulunuldu. Nazillispor tribünlerinin tanınan ismi Meydan Taraftar Grubu lideri Oğuz Baldır, yaşam savaşı veriyor. Evli ve 3 çocuk babası 36 yaşındaki Oğuz Baldır hastaneye kaldırıldı. Bir süredir karaciğer yetmezliği hastalığı ile mücadele eden Baldır, gündüz saatlerinde fenalaştı. Hastaneye kaldırılan Baldır'ın durumunun ağır olduğu ve yoğun bakıma kaldırıldığı öğrenildi. ADÜ'de tedavisi devam eden Baldır için, acil donör çağrısında bulunuldu. Baldır için negatif / pozitif 0 ya da B kan grubundan karaciğer nakli olması gerekiyor.