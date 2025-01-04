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Haberler Aydın İtfaiye ekipleri yaralılar için zamana karşı yarıştı

İtfaiye ekipleri yaralılar için zamana karşı yarıştı

KAZIM YÖRÜKCE

Giriş Tarihi: Gazete

İtfaiye ekipleri yaralılar için zamana karşı yarıştı

Aydın'ın Söke İlçesi'nde kurutma kanalına uçan otomobilde sıkışan çifti kurtarmak için ekipler seferber oldu. Kaza, Söke İlçesi Sarıkemer Mahallesi'nde meydana geldi. 35 MB 6455 plakalı otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil kurutma kanalına düştü. Araçta sıkışan sürücü ve eşini kurtarmak için itfaiye ekipleri yoğun çaba harcadı. Yaralılar, ekipler tarafından araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi

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