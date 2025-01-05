Küçük Umut yaşam mücadelesini kazandı

AYDIN'DA 26 haftalıkken 550 gram ağırlığında prematüre olarak dünyaya gelen Umut bebek, 156 günlük yoğun bakım ünitesindeki yaşam mücadelesini kazanarak ailesine kavuştu. Aydın'da yaşayan Esra ve Hakan Karabulut çiftinin ilk çocukları Umut Can, 26 haftalıkken 550 gram ağırlığında prematüre olarak dünyaya geldi. Minik Umut'un yaşam savaşı yeni doğduğunda başladı.

156 gün boyunca yoğun bakımda kalan Umut Can bebek hayata tutundu. Karabulut çifti, bu unutulmaz mücadeleye uygun olarak oğullarına "Umut" ismini verdiklerini belirtti. Bebeğini doğumdan aylar sonra kucağına alarak büyük bir mutluluk yaşayan anne Esra Karabulut, "Çok zor bir süreçti ama bir an olsun umudumuzu kaybetmedik" dedi. Baba Hakan Karabulut ise "Çok şükür dualarımız kabul oldu ve oğlumuzu kucağımıza aldık. Oğlumuzun adı gibi, herkesin umudu olmasını diliyoruz" diye konuştu.