Sevgilisinin evinde erkek görünce dehşet saçtı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde sevgisinin evinde başka bir erkeği görünce kıskançlık krizine giren Hurşit A. bıçakla dehşet saçtı. Öfkeli aşığın saldırdığı Adem Ç. ağır yaralanarak hastanede tedavi altına alındı. Olay, Nazilli'nin Sümer Mahallesi, 182 sokakta yaşandı. Hurşit A., sevgilisi H.A'nın oturduğu eve giderek zile bastı. Kapıyı Adem Ç. isimli bir başka erkeğin açtığını gören Hurşit A, çılgına döndü. Adem Ç'ye sallayan çılgın sevgili, ortalığı kan gölüne çevirdi. Vücudunun bir çok yerinden ağır şekilde yaralanan Adem Ç. hastaneye kaldırıldı. Polis, olaydan sonra kaçan Hurşit A'yı ara sokaklarda kovalamaca sonucu yakalayarak gözaltına aldı.